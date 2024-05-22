В МИД РФ предупредили россиян об угрозах на Олимпиаде-2024

Российских туристов во время летних Олимпийских игр в Париже может ожидать опасность, заявил директор первого европейского департамента МИД России Артем Студенников, передает РИА Новости.

Он отметил, что Игры будут проводиться в сложных условиях, учитывая русофобию, а также высокий уровень террористической угрозы и неблагоприятную криминогенную обстановку.

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Олимпиада в Париже пройдет 26 июля-11 августа.

В декабре прошлого года комитет разрешил россиянам в нейтральном статусе участвовать в одиночных соревнованиях на Олимпиаде. . При этом атлетам запретили демонстрировать официальную символику РФ , любые военные символы, цвета георгиевской ленты. Аналогичные меры ввели для спортсменов из Белоруссии.

Журналистам из России также запретят использовать символику РФ на Олимпийских играх в Париже, сообщил Международный олимпийский комитет, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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