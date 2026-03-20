Глава СПЧ заявил, что ограничения интернета в РФ обеспечивают безопасность
Ограничение работы мобильного интернета в России связано с обеспечением безопасности. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев.
«Все летевшие на Москву беспилотники были сбиты. И если при этом нужны какие-то ограничения интернета, то безусловно надо их вводить», - отметил он в ходе VII конференции по развитию гражданского общества «Единение».
Фадеев добавил, что «это элементарные понятия безопасности».
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что отключение мобильной связи в Москве и других городах происходят «в строгом соответствии с действующим законодательством», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
