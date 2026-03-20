Глава СПЧ заявил, что ограничения интернета в РФ обеспечивают безопасность

«Все летевшие на Москву беспилотники были сбиты. И если при этом нужны какие-то ограничения интернета, то безусловно надо их вводить», - отметил он в ходе VII конференции по развитию гражданского общества «Единение».

Фадеев добавил, что «это элементарные понятия безопасности».

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что отключение мобильной связи в Москве и других городах происходят «в строгом соответствии с действующим законодательством», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».