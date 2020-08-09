В МИД Белоруссии решили попросить журналистов «Дождя» покинуть республику
9 августа 202018:55
Журналистов российского телеканала «Дождь», задержанных без аккредитации для работы на выборах президента, попросят покинуть территорию Белоруссии. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление МИД республики.
По данным ведомства, журналисты в настоящее время находятся в одном из РУВД Минска. Сообщается, что с их участием производятся процессуальные действия.
Ранее «Дождь» заявил о задержании корреспондентов Владимира Роменского, Василия Полонского и оператора Николая Антипова.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru