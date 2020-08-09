В МИД Белоруссии решили попросить журналистов «Дождя» покинуть республику

Журналистов российского телеканала «Дождь», задержанных без аккредитации для работы на выборах президента, попросят покинуть территорию Белоруссии. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление МИД республики.

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По данным ведомства, журналисты в настоящее время находятся в одном из РУВД Минска. Сообщается, что с их участием производятся процессуальные действия.

Ранее «Дождь» заявил о задержании корреспондентов Владимира Роменского, Василия Полонского и оператора Николая Антипова.


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Фото: belta.by
ТЕГИ:ВыборыБелоруссияЖурналисты
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