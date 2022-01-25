Профессор МГУ назвала необходимый доход для студента

Современному студенту для жизни необходим доход в 40-45 тысяч рублей, заявила завкафедрой стратегического планирования и экономической политики МГУ имени Ломоносова Елена Ведута в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

«Конечно, 15 тысяч недостаточно при таких высоких ценах на все продукты питания. Кроме того, любой студент хочет еще и одеться, пойти в кафе, бар. 40-45 тысяч - это ближе к истине», - считает эксперт.

Ранее выяснилось, что половина россиян считает, что студенту в России для нормальной жизни необходим ежемесячный доход в 15-30 тысяч рублей. Почти каждый пятый назвал достаточным доход в 30-45 тысяч рублей, говорится в исследовании банка «Открытие», которое публикует РИА Новости.