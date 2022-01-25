Профессор МГУ назвала необходимый доход для студента

Завкафедрой стратегического планирования и экономической политики МГУ рассказала НСН, какой размер стипендий необходим студенту и как пандемия сыграла свою роль в получении дополнительного дохода. 

Современному студенту для жизни необходим доход в 40-45 тысяч рублей, заявила завкафедрой стратегического планирования и экономической политики МГУ имени Ломоносова Елена Ведута в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

«Конечно, 15 тысяч недостаточно при таких высоких ценах на все продукты питания. Кроме того, любой студент хочет еще и одеться, пойти в кафе, бар. 40-45 тысяч - это ближе к истине», - считает эксперт.

Ранее выяснилось, что половина россиян считает, что студенту в России для нормальной жизни необходим ежемесячный доход в 15-30 тысяч рублей. Почти каждый пятый назвал достаточным доход в 30-45 тысяч рублей, говорится в исследовании банка «Открытие», которое публикует РИА Новости.

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Сейчас же, поскольку даже повышенная стипендия не позволяет сводить концы с концами, студенту зачастую приходится жить на дотации своих ближайших родственников либо работать. Свою положительную роль в этом сыграло введение дистанционного обучения на фоне пандемии.

«Даже с повышенными стипендиями прожить невозможно, они все равно очень маленькие. Это как с пенсионерами - пенсии не позволяют им уходить на отдых, они работают либо рассчитывают на своих детей. Студент становится студентом, если позволяют жизненные условия, если есть родители, которые продолжают тянуть его на себе, чтобы дать образование. У кого-то есть муж или жена, поддержка семьи здесь очень важна. Если студент идет работать, то он продолжает учиться заочно или дистанционно. В удаленном обучении есть определенный плюс. Тяжеловато, но те, кто хотят учиться, все равно учатся. Главное приобретать знания и хоть через дистанционку пытаться учиться. Студенты работают в основном на старших курсах, идут в магистратуру, которая пытается подстроится под востребованность студента работать», - отметила Ведута.

Размер стипендии в России составляет 890 рублей для учащихся среднего профессионального образования и 2452 рублей для студентов вузов. Существуют таже президентские, правительственные, губернаторские, именные стипендии. Для получения таких выплат студенту необходимо не просто хорошо учиться, но и заниматься перспективной научно-исследовательской деятельностью, писать научные статьи в авторитетные журналы.

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ФОТО: РИА Новости
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