Правительство расширило перечень наиболее востребованных профессий
В перечень наиболее востребованных профессий в экономике России кабмин России включил 55 специальностей и 35 профессий. Расширены разделы специальностей робототехники, сельского хозяйства, туризма, логистики, медицины, строительства, соцсферы и сферы обслуживания. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.
«В России актуализировали перечень профессий и специальностей среднего профессионального образования, необходимых для модернизации и технологического развития экономики страны. Постановление об этом утвердил председатель правительства Михаил Мишустин», - говорится в официальном сообщении.
Уточняется, что в перечень добавили специальности: «Лечебное дело», «Агрономия», «Аддитивные технологии», «Эксплуатация беспилотных авиационных систем», «Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома», «Дошкольное образование», «Сестринское дело», «Гостиничное дело». В число профессий включили: «Мастер садово-паркового и ландшафтного строительства», «Мастер растениеводства», «Графический дизайнер», «Дефектоскопист», «Мастер общестроительных работ», «Лепщик-модельщик архитектурных деталей».
Студенты, которые получают образование по указанным профессиям и специальностям, могут претендовать на стипендии правительства - до 4 тысяч рублей ежемесячно. Всего выделят 5 тысяч стипендий на каждый учебный год.
Напомним, ранее перечень профессий и специальностей утверждали в 2014 году.
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