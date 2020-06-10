В МГУ новый учебный год может начаться в дистанционном формате
Ректор МГУ Виктор Садовничий не исключил возможность начала нового учебного года в вузе в дистанционном формате. Об этом сообщила «Вечерняя Москва».
По данным издания, соответствующее заявление Садовничий сделал в ходе пресс-конференции, посвященной приемной кампании текущего года.
Согласно ректору МГУ, дополнительные вступительные экзамены для абитуриентов вуза будут проводить в августе, учебный год планируется начать 1 сентября. При этом, по словам Садовничего, учеба может начаться и дистанционно в зависимости от эпидемиологической ситуации. Между тем, возвращение к очному обучению ректор МГУ назвал "идеальным форматом".
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