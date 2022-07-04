В МГУ будут готовить специалистов по борьбе с цветными революциями

Магистерскую программу «Информационные и гибридные войны» запускают в МГУ им. М.Ю. Ломоносова. В этом году планируют набрать 20 человек на платной основе, сообщается на сайте Факультета политологии.

По магистерской программе будут готовить специалистов в области противодействия технологиям современных информационных, гибридных, торговых войн и цветных революций. За время обучения студенты должны научиться разрабатывать, планировать и реализовывать операции по противодействию информационной, гибридной войне и цветным революциям гибридного типа.

Среди дисциплин, которые предстоит изучать: новейшая практика информационных операций в российско-американских отношениях, особенности противодействия современным технологиям цветных революций, аналитическое и информационное сопровождение специальных военных и полицейских операций, спецпропаганда и борьба с фейками в условиях специальных военных и полицейских операций и другие.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал создать собственную российскую систему высшего образования. В частности, разработать ее на основе лучших практик сегодняшнего дня и советского периода.



