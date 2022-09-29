В МФЦ опровергли выдачу повесток в московских офисах «Мои документы»

В пресс-службе столичных центров госуслуг агентству заявили, что подобные сообщения, появившиеся в ряде Telegram-каналов, соцсетях и СМИ, являются ложью.

«По факту публикации о том, что МФЦ дано распоряжение о выдаче посетителям сотрудниками центров госуслуг повесток в офисах «Мои документы» пресс-служба центров госуслуг выступает с официальным опровержением», - говорится в заявлении.

Ранее на портале Объясняем.рф указали, что повестки о призыве в рамках частичной мобилизации могут вручаться гражданам круглосуточно, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

