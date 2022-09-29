Николай Валуев получил повестку о мобилизации
Чемпион мира по боксу, депутат Госдумы 49-летний Николай Валуев получил повестку по частичной мобилизации. Он сообщил, что в ближайшее время намерен отправиться в военкомат.
В беседе с «Известиями» Валуев рассказал, что считает частичную мобилизацию оправданной. По его мнению, «ресурса, который является контрактным не хватает».
Депутат также прокомментировал вопрос, должны ли спортсмены сборной России получать бронь от мобилизации. «Мы все одинаковы перед долгом Родине», — заявил «РБ Спорт» Валуев.
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