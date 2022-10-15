В метро появился новый тематический поезд «Сибирь здесь»

В его оформлении использовали мотивы из истории регионов Сибири, изобразили природные богатства, достопримечательности и выдающимся людей.

По словам заммэра столицы по вопросам транспорта Максима Ликсутова, это уже шестой тематический состав, который запустили в этом году. Объявлять остановки будут голосами известных сибиряков: народного артиста России Дениса Мацуева и народной артистки России Нины Усатовой.

Поезд будет курсировать в течение полугода.

Ранее в метро запустили тематический поезд «Россия в объективе». Состав Серпуховско-Тимирязевской линии украсили снимками от участников состязания «Самая красивая страна»: Эльбруса, озера Кезеной-Ам, острова Врангеля, Алтая, плато Путорана, озера Байкал, Ленских столбов и Камчатки.

С помощью QR-кода в вагоне можно совершить тематическое виртуальное путешествие. Проект создавался совместно с Русским географическим обществом.

