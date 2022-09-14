Бочкарев: Начаты работы по монтажу архитектурного освещения станции БКЛ метро «Варшавская»
Работы по монтажу архитектурного освещения на платформе и в вестибюлях начались на станции «Варшавская» Большой кольцевой линии (БКЛ) московского метро. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.
«Реконструкция станции "Варшавская", в том числе, включает обновление потолочных и настенных светильников, светодиодных конструкций индивидуального изготовления и другого электрооборудования. Сейчас ведутся активные работы по монтажу архитектурного освещения на платформе и в вестибюлях станции», – отметил заммэра.
Как отметил Бочкарёв, в станционном комплексе продолжается монтаж противопожарной системы, единой информационной сети, тяговой сети электропоездов, тоннельного освещения.
В свою очередь, гендиректор АО «Мосинжпроект» (генерального проектировщика и генподрядчика строительства новых линий и станций метро) Юрий Кравцов указал, что на «Варшавской» ведется реконструкция автоматики, телемеханики движения поездов. Устройство общеобменной вентиляции выполнено уже на 80%. Также на станции продолжается архитектурная отделка.
«Работы завершены на платформенном участке и продолжаются в обоих вестибюлях. В западном вестибюле укладка пола гранитом и облицовка стен мрамором выполнены более чем на две трети. Также монтируют металлические перфорированные панели на стенах вестибюлей», – рассказал Кравцов.
Гендиректор инжинирингового холдинга напомнил, что западный вестибюль расположен со стороны Чонгарского бульвара, а восточный обеспечивает выход к платформе Варшавская Павелецкого направления МЖД.
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