В метро Москвы не подтвердили запрет на любительскую съемку

Любительская съемка в метро Москвы разрешена, однако внимание обращают на тех, кто пытается снять технологический сектор и средства обеспечения безопасности, сообщает РИА Новости со ссылкой на столичную подземку.

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«В условиях режима повышенной готовности дополнительное внимание уделяется тем, кто пытается целенаправленно снять технологический сектор метрополитена и средства обеспечения безопасности», — заявили в метро Москвы.

Ранее появилась информация, что руководство московского метрополитена намерено запретить в нем любительскую фото- и видеосъемку, объясняя это антитеррористической безопасностью.

Напомним, стоимость разовой поездки в метро Москвы, МЦК и МЦД по карте «Тройка» увеличится на 4 рубля со 2 января 2023 года. Она составит 50 рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Пятаков
ТЕГИ:МоскваМосковское Метро
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