Андрей Бочкарёв: В новом вестибюле станции «Авиамоторная» Большой кольцевой линии метро завершаются монолитные работы
Укладка бетона завершается в строящемся вестибюле №2 станции «Авиамоторная» Большой кольцевой линии (БКЛ) метро. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.
«В строящемся втором вестибюле станции БКЛ "Авиамоторная", который обеспечит доступ пассажирам на станцию со стороны Авиамоторной и Красноказарменной улиц, активно ведется архитектурная отделка. В кассовом зале на стенах смонтированы металлические направляющие под установку мраморных плит и алюминиевых панелей подвесного потолка, полностью завершена укладка пола гранитом», – отметил Андрей Бочкарёв.
По его словам, в вестибюле начали монтировать инженерные системы.
Когда полностью завершат монолитные работы, планируется установить три эскалатора и лифт, рассказал генеральный директор АО «Мосинжпроект» (Группа компаний «Мосинжпроект» – генеральный проектировщик и генеральный подрядчик строительства новых линий и станций московского метро) Юрий Кравцов.
«Из нового вестибюля пассажиры смогут попасть на платформенный участок "Авиамоторной" БКЛ через подземный переход под железнодорожными путями Казанского направления МЖД. В переходе продолжаются монолитные работы, они выполнены более чем на две трети», – отметил Юрий Кравцов.
Руководитель инжинирингового холдинга добавил, что также продолжается сооружение пересадки со станции «Авиамоторная» БКЛ на одноименную станцию Калининской линии. На пересадке ведутся монолитные и гидроизоляционные работы.
Станция «Авиамоторная», временно функционирующая в составе Некрасовской линии, входит в состав северо-восточного участка БКЛ. Создание Большой кольцевой линии является главным проектом столичного метростроения. Ее длина составит более 70 км, здесь расположится 31 станция, 22 из которых уже принимают пассажиров.
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