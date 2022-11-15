Стоимость поездки в метро Москвы вырастет со 2 января 2023 года

Стоимость разовой поездки в метро Москвы, МЦК и МЦД по карте «Тройка» увеличится на 4 рубля со 2 января 2023 года. Она составит 50 рублей, сообщили в пресс-службе департамента экономической политики и развития Москвы.

Стоимость «Тройки» по тарифу 90 минут вырастет с 69 рублей до 75 рублей. Останется прежней стоимость билета для пассажиров, которые пользуются только наземным транспортом - билет ТАТ («Автобус-Трамвай») на 365 дней также будет стоить 14 тысяч рублей.