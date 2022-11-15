Стоимость поездки в метро Москвы вырастет со 2 января 2023 года
Стоимость разовой поездки в метро Москвы, МЦК и МЦД по карте «Тройка» увеличится на 4 рубля со 2 января 2023 года. Она составит 50 рублей, сообщили в пресс-службе департамента экономической политики и развития Москвы.
Стоимость «Тройки» по тарифу 90 минут вырастет с 69 рублей до 75 рублей. Останется прежней стоимость билета для пассажиров, которые пользуются только наземным транспортом - билет ТАТ («Автобус-Трамвай») на 365 дней также будет стоить 14 тысяч рублей.
Кроме того, стоимость разовой поездки по «Единому» билету вырастет на 1 рубль – до 62 рублей. Билет на две поездки станет дороже на 2 рубля и будет стоить 124 рубля.
Максимальная сумма, на которую можно пополнить «Тройку», вырастет более чем в три раза - до 10 тысяч рублей. В пресс-службе отметили, что это удобно пассажирам, которые оплачивают транспортной картой также поездки на Аэроэкспрессе, канатной дороге, посещение Зоопарка, Планетария и музеев.
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