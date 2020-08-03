В метро Москвы начали снова массово штрафовать пассажиров без масок
В московском метро вновь начали массово выписывать штрафы пассажирам без защитных масок. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
По данным источника агентства, проверка наличия масок сегодня ведется на каждой станции метрополитена. Штраф за ее отсутствие составляет 5 тыс. рублей.
Как пишет агентство, работа полиции в этом направлении усилилась в прошедшие выходные.
Напомним, в столице сохраняется масочно-перчаточный режим в общественных местах в целях профилактики распространения коронавируса. Он действует в городе с 12 мая.
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