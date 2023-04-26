В Метеобюро Москвы рассказали о погоде в столице на майские праздники
Температура воздуха в Москве на пять градусов превышает норму в течение последних двух дней, однако в ближайшее время москвичей ожидает понижение давления и небольшое похолодание. Об этом метеорологи сообщили изданию «Вечерняя Москва».
По словам научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, воздушные массы начинают поступать не с юго-запада, а с юго-востока, атмосферное давление начало понижаться.
Главный специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова отметила, что 26 апреля облачность в столичном регионе увеличилась, а вместе с дождем пришло похолодание. Сейчас температура воздуха превышает норму всего на 2-3 градуса.
Облачная погода, по словам Поздняковой, ожидается в Москве и 1 мая. В этот день местами возможны осадки, ветер будет западным и юго-западным. Несмотря на то, что в течение первой неделе мая температура воздуха будет на 3-5 градусов выше нормы, 1 мая в Москву придет похолодание. Ночью столбики термометров будут показывать 1 градус мороза, а днем воздух прогреется лишь до +6…+8 градусов.
После этого ожидается резкое потепление — во второй половине недели ночью ожидается +5…+10 градусов, а днем будет до +20. Местами пройдут кратковременные дожди. А к 9 мая в столице будет тепло и солнечно, отметила Позднякова.
Ранее сообщалось, что большинство россиян решили остаться дома или поехать на дачу во время майских праздников. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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