В Метеобюро Москвы рассказали о погоде в столице на майские праздники

По словам научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, воздушные массы начинают поступать не с юго-запада, а с юго-востока, атмосферное давление начало понижаться.

Главный специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова отметила, что 26 апреля облачность в столичном регионе увеличилась, а вместе с дождем пришло похолодание. Сейчас температура воздуха превышает норму всего на 2-3 градуса.

Облачная погода, по словам Поздняковой, ожидается в Москве и 1 мая. В этот день местами возможны осадки, ветер будет западным и юго-западным. Несмотря на то, что в течение первой неделе мая температура воздуха будет на 3-5 градусов выше нормы, 1 мая в Москву придет похолодание. Ночью столбики термометров будут показывать 1 градус мороза, а днем воздух прогреется лишь до +6…+8 градусов.

После этого ожидается резкое потепление — во второй половине недели ночью ожидается +5…+10 градусов, а днем будет до +20. Местами пройдут кратковременные дожди. А к 9 мая в столице будет тепло и солнечно, отметила Позднякова.

Ранее сообщалось, что большинство россиян решили остаться дома или поехать на дачу во время майских праздников. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

