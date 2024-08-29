Пользователи пожаловались на сбой в работе маркетплейса Wildberries
Пользователи из России заявили о сбое в работе маркетплейса Wildberries. Об этом сообщает портал «Сбой.РФ».
В жалобах говорится о том, что не загружаются данные о доставках и покупках, а также личная информация, отсутствует возможность получить деньги за отменённый заказ и получить товар в пунктах выдачи.
Уточняется, что основная масса сообщений о сбое поступила из Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга.
Кроме того, пользователи пожаловались на проблемы в работе Ozon и Telegram.
Ранее в Роскомнадзоре заявили, что сбой в работе интернет-сервисов в России, зафиксированный 21 августа, был связан с DDoS-атакой на операторов связи, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru