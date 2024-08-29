Пользователи пожаловались на сбой в работе маркетплейса Wildberries

В жалобах говорится о том, что не загружаются данные о доставках и покупках, а также личная информация, отсутствует возможность получить деньги за отменённый заказ и получить товар в пунктах выдачи.

Уточняется, что основная масса сообщений о сбое поступила из Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга.

Кроме того, пользователи пожаловались на проблемы в работе Ozon и Telegram.

Ранее в Роскомнадзоре заявили, что сбой в работе интернет-сервисов в России, зафиксированный 21 августа, был связан с DDoS-атакой на операторов связи, сообщает RT.

