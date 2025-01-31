В мессенджере Telegram произошел массовый сбой

У большинства пользователей не загружаются медиа, не приходят и не пересылаются сообщения. Подобные проблемы у пользователей начались с раннего утра.

Кроме того, пользователи пожаловались на работу мессенджера WhatsApp (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ).

Ранее российские хакерские группировки PalachPro и GreedyProjects взломали сервис ChatGPT, что привело к масштабному сбою в работе нейросети, напоминает «Радиоточка НСН».

