В мессенджере Telegram произошел массовый сбой
31 января 202509:51
Массовый сбой зафиксирован в работе мессенджера Telegram.
У большинства пользователей не загружаются медиа, не приходят и не пересылаются сообщения. Подобные проблемы у пользователей начались с раннего утра.
Кроме того, пользователи пожаловались на работу мессенджера WhatsApp (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ).
Ранее российские хакерские группировки PalachPro и GreedyProjects взломали сервис ChatGPT, что привело к масштабному сбою в работе нейросети, напоминает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru