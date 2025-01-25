Пользователи TikTok пожаловались на массовый сбой
Пользователи социальной сети TikTok по всему миру пожаловались на массовый сбой в работе видеоплатформы. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Downdetector».
Отмечается, что нарушения в работе приложения произошли в том числе и в России. Известно, что среди россиян количество жалоб на работу соцсети превысило 600. Самое большое число зарегистрировано от клиентов из Тверской и Кировской областей.
По данным источника, примерно 80% пользователей рассказали о том, что приложение не загружается, а 37% — подтвердили, что работа сервиса нарушена.
19 января пользователи TikTok в России уже сообщали о сбоях в работе соцсети, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Ранее председатель совета Фонда развития цифровой экономики, основатель «LiveInternet» Герман Клименко в интервью НСН заявил, что соцсеть «Instagram» (запрещена в РФ, принадлежит признанной экстремистской и запрещенной в РФ компании Meta) не ощущает потерю пользователей в России, так как для соцсети это не такой большой рынок.
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