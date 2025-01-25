Пользователи TikTok пожаловались на массовый сбой

Пользователи социальной сети TikTok по всему миру пожаловались на массовый сбой в работе видеоплатформы. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Downdetector».

Отмечается, что нарушения в работе приложения произошли в том числе и в России. Известно, что среди россиян количество жалоб на работу соцсети превысило 600. Самое большое число зарегистрировано от клиентов из Тверской и Кировской областей.