В мессенджере Telegram появилась новая функция

В мессенджере Telegram появилась возможность оставлять комментарии на каналах. Об этом сообщается в официальном канале в Telegram Павла Дурова.

Новый Telegram. Аналитики оценили запрет шифрования сайтов в России

«Сегодня мы добавляем нативную поддержку комментариев в каналах. Поэтому, как только вы обновите Telegram, вы сможете оставлять комментарии на некоторых каналах, в том числе и на этом», - говорится в сообщении.

Дуров отметил, что в течение десяти дней будет публиковать в своем канале материалы для тестирования новой функции. «Что мне нравится в нашей реализации комментариев, так это то, что они неотличимы от группового чата. Фактически, все комментарии в канале размещаются в группе, прикрепленной к этому каналу», - отмечается в сообщении.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
ТЕГИ:МессенджерыTelegram
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры