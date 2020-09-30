В мессенджере Telegram появилась новая функция
В мессенджере Telegram появилась возможность оставлять комментарии на каналах. Об этом сообщается в официальном канале в Telegram Павла Дурова.
«Сегодня мы добавляем нативную поддержку комментариев в каналах. Поэтому, как только вы обновите Telegram, вы сможете оставлять комментарии на некоторых каналах, в том числе и на этом», - говорится в сообщении.
Дуров отметил, что в течение десяти дней будет публиковать в своем канале материалы для тестирования новой функции. «Что мне нравится в нашей реализации комментариев, так это то, что они неотличимы от группового чата. Фактически, все комментарии в канале размещаются в группе, прикрепленной к этому каналу», - отмечается в сообщении.
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