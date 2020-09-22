Новый Telegram. Аналитики оценили запрет шифрования сайтов в России

Запретить использование в России протоколов, скрывающих имя сайта, предложило Минцифры. Как пишет газета «Коммерсант», ведомство подготовило поправки к закону об информации, в которых прописало запрет протоколов TLS 1.3 с расширением ESNI, DoH, DoT. По мнению авторов документа, подобные алгоритмы и методы шифрования способны снизить эффективность существующих систем фильтрации, что затруднит идентификацию запрещённых в России сайтов.

Глава Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко в эфире НСН отметил, что, с точки зрения государства, идея абсолютно логична.

«Возникает вопрос в технической способности добиться этого. Законодатели достаточно просто поддержат эту инициативу, потому что противоречий с текущей логикой развития не прослеживается. Интересов крупных игроков это не задевает. Пострадает, возможно, криптосообщество, но на территории России. Но достаточно перенести сайт на хостинг в Германию, любой иной хостинг. Мы просто изгоним тех, кто пользуется подобными средствами шифрации на чужие хостинги. То есть юридически вопрос на территории России будет решен, но практически его решить не удастся, потому что границы прозрачны. В очередной раз мы потратим время на законопроект, который физически цели не добьется», - сказал Клименко.