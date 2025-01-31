В мэрии Еревана депутаты подрались при обсуждении тарифов на транспорт

Чиновники устроили драку во время обсуждения тарифов на общественный транспорт на заседании Совета старейшин в Ереване. Трансляция мероприятия велась на сайте мэрии армянской столице.

Ереванский Совет старейшин должен утвердить новый тариф на городской транспорт, увеличив его со 100 драмов (24 рубля) до 150 драмов (37 рублей).

Во время обсуждения цен депутаты в зале начали словесную перепалку, которая позже переросла в массовую драку. Мэру Еревана Тиграну Авиняну пришлось вызвать полицию. Правоохранители силой вывели из зала представителя фракции «Мать Армения» Самвела Акопяна.

Ранее СМИ сообщили, что в Уфе более 100 курсантов устроили драку перед кадетским корпусом из-за издевательств старших учащихся над младшими.

