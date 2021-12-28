В «Мемориале» намерены продолжить работу после ликвидации
В международном «Мемориале» (признан в России НКО-иноагентом), решение о ликвидации которого принял во вторник Верховный суд РФ, намерены продолжить работу.
«Мы будем опротестовывать решение Верховного суда РФ всеми доступными нам путями. И мы найдем законные способы продолжать нашу работу», - говорится в заявлении правозащитной организации.
В нем также отмечается, что «Мемориал» - это «потребность граждан России» в правде о ее трагическом прошлом и судьбах миллионов людей, ликвидировать которую «ни у кого не получится».
Член Совета по правам человека (СПЧ) при президенте, журналист и публицист Николай Сванидзе в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» назвал «позором» решение о ликвидации «Мемориала»
Ранее лауреаты Нобелевской премии мира - главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов и первый президент СССР Михаил Горбачев призывали Генпрокуратуру отозвать иск с требованием ликвидации «Мемориала».
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