В Мелитополе открылось первое подразделение миграционной службы России

Накануне замначальника ГУ МВД региона Алексей Селиванов сообщил, что органы внутренних дел организовали прием документов у жителей области, желающих получить гражданство России, пишет РИА ФАН.

«В Мелитополе открыто первое подразделение федеральной миграционной службы Российской Федерации. С сегодняшнего дня начинается приём документов для получения российского гражданства», — написал чиновник в своем Telegram-канале.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке предоставления российского гражданства жителям Запорожской и Херсонской областей, напоминает RT.

