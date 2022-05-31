В Мелитополе открылось первое подразделение миграционной службы России

Прием документов для получения гражданства России начат в Мелитополе. Об этом , сообщил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.

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Накануне замначальника ГУ МВД региона Алексей Селиванов сообщил, что органы внутренних дел организовали прием документов у жителей области, желающих получить гражданство России, пишет РИА ФАН.

«В Мелитополе открыто первое подразделение федеральной миграционной службы Российской Федерации. С сегодняшнего дня начинается приём документов для получения российского гражданства», — написал чиновник в своем Telegram-канале.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке предоставления российского гражданства жителям Запорожской и Херсонской областей, напоминает RT.

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