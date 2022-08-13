В Мелитополе началась выдача водительских прав российского образца

«Для получения российского водительского удостоверения гражданам необходимо предоставить паспорт гражданина Российской Федерации и имеющееся на руках водительское удостоверение. Если его нет, то документ, который будет подтверждать сведения об окончании автошколы с отметкой о получении прав», — цитируют сообщение ведомства «Известия».

Кроме того, в Мелитополе проходит аккредитация автошкол, чтобы жители Запорожской области могли сразу после обучения получить права российского образца.

Также в Запорожье начали выдачу регистрационных знаков для автомобилей. Для того, чтобы зарегистрировать авто, жителям региона следует предоставить в МРЭО ГИБДД в Мелитополе паспорт РФ, машину для досмотра, документы на транспорт и на право собственности. Граждане России получат регистрационные знаки российского образца, гражданам Украины, которые только подали документы на гражданство РФ, выдадут номера с гербом Запорожья.

