В Мелитополе началась выдача водительских прав российского образца

Водительские удостоверения российского образца начали выдавать в Мелитополе. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

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«Для получения российского водительского удостоверения гражданам необходимо предоставить паспорт гражданина Российской Федерации и имеющееся на руках водительское удостоверение. Если его нет, то документ, который будет подтверждать сведения об окончании автошколы с отметкой о получении прав», — цитируют сообщение ведомства «Известия».

Кроме того, в Мелитополе проходит аккредитация автошкол, чтобы жители Запорожской области могли сразу после обучения получить права российского образца.

Также в Запорожье начали выдачу регистрационных знаков для автомобилей. Для того, чтобы зарегистрировать авто, жителям региона следует предоставить в МРЭО ГИБДД в Мелитополе паспорт РФ, машину для досмотра, документы на транспорт и на право собственности. Граждане России получат регистрационные знаки российского образца, гражданам Украины, которые только подали документы на гражданство РФ, выдадут номера с гербом Запорожья.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Мальгавко
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