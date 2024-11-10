В Мексике археологи обнаружили индейский портал в мир мертвых

В Мексике археологи Национального института антропологии нашли портал индейцев в мир мертвых, сообщает РИА Новости.

Ученые обратили внимание на исследование почвы и фундамента под католической церковью Сан-Пабло-Апостол в городе Древняя Митла на юге страны. Там археологи обнаружили пустоты, которые вглубь составляли 30 метров.

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По информации специалистов, в этом населенном пункте жили индейцы-сапотеки, которые приносили людей в жертву. Археологи обнаружили там человеческие останки. Отмечается, что Митла могла выполнять функции портала в мир мертвых.

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ФОТО: РИА Новости
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