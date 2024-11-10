В Мексике археологи обнаружили индейский портал в мир мертвых
В Мексике археологи Национального института антропологии нашли портал индейцев в мир мертвых, сообщает РИА Новости.
Ученые обратили внимание на исследование почвы и фундамента под католической церковью Сан-Пабло-Апостол в городе Древняя Митла на юге страны. Там археологи обнаружили пустоты, которые вглубь составляли 30 метров.
По информации специалистов, в этом населенном пункте жили индейцы-сапотеки, которые приносили людей в жертву. Археологи обнаружили там человеческие останки. Отмечается, что Митла могла выполнять функции портала в мир мертвых.
Ранее «Известия» сообщили, что российские ученые в личинках длиннорогих жуков нашли дрожжи, которые способны перерабатывать древесные отходы.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Рогов: Зеленский зачищает документы по военным расходам на фоне победы Трампа
- В ГД предложили выдавать квартиры вышедшим на пенсию сотрудникам МВД
- Путин поздравил сотрудников МВД с профпраздником
- В Раменском при атаке ВСУ пострадал один человек
- В Мексике археологи обнаружили индейский портал в мир мертвых
- В аэропорту Шереметьево ввели план «Ковер»
- СМИ: По прогнозу Трамп выиграл выборы с 312 голосами
- Собянин: ПВО сбили 32 дрона ВСУ над столицей
- В Крыму назвали смелым признанием слова советника Трампа о полуострове
- Собянин: Уничтожены 12 летевших на Москву беспилотников
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru