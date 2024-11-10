В Мексике археологи обнаружили индейский портал в мир мертвых

По информации специалистов, в этом населенном пункте жили индейцы-сапотеки, которые приносили людей в жертву. Археологи обнаружили там человеческие останки. Отмечается, что Митла могла выполнять функции портала в мир мертвых.

Ранее «Известия» сообщили, что российские ученые в личинках длиннорогих жуков нашли дрожжи, которые способны перерабатывать древесные отходы.