В Китае обнаружили гробницу возрастом около пяти тысяч лет
В центральной части Китая в провинции Хэнань исследователи нашли гробницу возрастом около пяти тысяч лет, находка сможет помочь в изучении истоков китайской цивилизации, сообщило агентство Xinhua.
{{related_post_0KNNK6tgo5}}
Согласно данным, гробница М27 представляет собой большую гробницу культуры Давэнькоу, ее площадь составляет 17 «квадратов». Отмечается, что, судя по характеристикам гробницы, захороненный в ней человек имел высокий статус, предположительно, мог быть древним монархом.
Указывается, что гробница была найдена на территории города Шанцю. Исследователи обнаружили в ней 350 древних реликвий, среди которых изделия из керамики и яшмы, а также нижней челюсти свиней. Размер захоронения и количество артефактов свидетельствуют, что это одно из крупнейших погребений культуры Давэнькоу.
Ранее сообщалось, что спустя 500 лет ученые обнаружили истинное место захоронения путешественника Христофора Колумба. Исследователи сравнивали ДНК останков, которые находили в испанском Севильском соборе с ДНК родственников и потомков Колумба. Спустя более двух десятилетий поисков ученым удалось найти сходство ДНК, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Во Франции арестовали имущество бизнесменов из РФ на сумму более €70 млн
- В Китае обнаружили гробницу возрастом около пяти тысяч лет
- В РСТ сообщили о снижении интереса россиян к зарубежным турам
- Промоушен Hardcore лишили лицензии на проведение боксерских поединков
- В России предложили создать аналог Нобелевской премии в странах БРИКС
- Гильдия продюсеров России учредила новую Национальную кинопремию
- Минобороны РФ сообщило о старте российско-пакистанских учений «Дружба-2024»
- Евросоюз расширил антимолдавские санкции
- Трамп потребовал от Харрис пройти тест на остроту ума
- Катя Лель решила не судиться с Отаром Кушанашвили
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru