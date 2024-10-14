В Китае обнаружили гробницу возрастом около пяти тысяч лет

В центральной части Китая в провинции Хэнань исследователи нашли гробницу возрастом около пяти тысяч лет, находка сможет помочь в изучении истоков китайской цивилизации, сообщило агентство Xinhua.

{{related_post_0KNNK6tgo5}}

Согласно данным, гробница М27 представляет собой большую гробницу культуры Давэнькоу, ее площадь составляет 17 «квадратов». Отмечается, что, судя по характеристикам гробницы, захороненный в ней человек имел высокий статус, предположительно, мог быть древним монархом.

Указывается, что гробница была найдена на территории города Шанцю. Исследователи обнаружили в ней 350 древних реликвий, среди которых изделия из керамики и яшмы, а также нижней челюсти свиней. Размер захоронения и количество артефактов свидетельствуют, что это одно из крупнейших погребений культуры Давэнькоу.

Ранее сообщалось, что спустя 500 лет ученые обнаружили истинное место захоронения путешественника Христофора Колумба. Исследователи сравнивали ДНК останков, которые находили в испанском Севильском соборе с ДНК родственников и потомков Колумба. Спустя более двух десятилетий поисков ученым удалось найти сходство ДНК, передает «Радиоточка НСН».

