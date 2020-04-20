В мечтах об отдыхе от самоизоляции

Появилась возможность забронировать летние туры в Сочи. В продаже – предложения с началом поездки 1 июня, - сообщила ТАСС пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина. «В отсутствие других официальных распоряжений туроператоры региона ориентируются на эту дату открытия летнего сезона», - пояснила собеседница агентства столь смелое решение. Вместе с тем, она признала, что пока спросом пользуются туры на август - сентябрь, есть заявки и на октябрь – ноябрь, тогда как по отношению к первым двум летним месяцам туристы лишь осторожно присматриваются. Туроператоры ожидают, что после длительной самоизоляции у россиян возникнет потребность в оздоровительном отдыхе и лечении, в отдыхе с программами по снижению веса. Запросы на такие туры уже есть, - рассказала г-жа Тюрина.

Спят и видят прибывающих туристов турецкие власти. Министр культуры и туризма Турции Мехмет Эрсой заявил, что привлекать гостей курорты его страны будут в этот раз сертификатами безопасности. Процедуру сертификации на отсутствие коронавируса должны пройти все отели, рестораны, транспортные средства, достопримечательности, аэропорты и магазины. Предполагается, что сертификация туробъектов должна быть завершена к концу мая – сроку, когда может быть запущен внутренний туризм, а затем и открытие страны для иностранных туристов. Пик пандемии в Турции позади, - заверил министр туризма.

Что будет представлять собой антикоронавирусная сертификация турецкой туристической инфраструктуры, написали местные СМИ, по сведениям которых, для получения сертификата все объекты туротрасли должны гарантировать соблюдение социального дистанцирования, регулярную санобработку, проверку здоровья персонала и его обеспечение средствами индивидуальной защиты. Кроме того, в штатном расписании должна появиться должность риск-менеджера, который должен знать, как действовать в случае вспышки эпидемии. Сертификация – дело добровольное, но без нее о приеме иностранных гостей можно будет забыть.

Первыми в Турции ждут туристов из азиатских стран, где вспышка заболевания произошла раньше и раньше закончилась. За ними, как считает турецкий министр туризма, приедут немцы и австрияки. Что касается России и Великобритании, стран, которые наряду с Германией дают Турции основной турпоток, то, по словам чиновника, они могут пройти эпидемию не раньше конца июля.

Турция пока единственная страна, которая публично и с такой уверенностью декларировала сроки открытия туристического сезона. С одной стороны, заявка по меньшей мере слишком смелая. С другой, очень точно чувствующая всеобщее желание отдохнуть от самоизоляции и прочих прелестей коронавируса.

