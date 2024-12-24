В МЧС спланировали работу по модернизации системы оповещения до 2030 года
МЧС спланировало работу по совершенствованию системы оповещения населения в России до 2030 года. Об этом рассказал глава ведомства Александр Куренков в беседе с РИА Новости.
Ранее министр заявлял, что частью системы оповещения граждан о чрезвычайных ситуациях могут стать трубки домофонов. Эти устройства уже применяют для оповещения в Курской, Белгородской и Брянской областях.
По словам Куренкова, работа в этом направлении «активно продолжается».
«Мероприятия по совершенствованию организации оповещения населения... спланированы до 2030 года», — подчеркнул глава МЧС.
Между тем Куренков заявил, что домофоны не заменят основные средства системы оповещения граждан: радио- и телевещание, сеть электросвязи, пишет Ura.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru