В МЧС спланировали работу по модернизации системы оповещения до 2030 года

МЧС спланировало работу по совершенствованию системы оповещения населения в России до 2030 года. Об этом рассказал глава ведомства Александр Куренков в беседе с РИА Новости.

Ранее министр заявлял, что частью системы оповещения граждан о чрезвычайных ситуациях могут стать трубки домофонов. Эти устройства уже применяют для оповещения в Курской, Белгородской и Брянской областях.

По словам Куренкова, работа в этом направлении «активно продолжается».

«Мероприятия по совершенствованию организации оповещения населения... спланированы до 2030 года», — подчеркнул глава МЧС.

Между тем Куренков заявил, что домофоны не заменят основные средства системы оповещения граждан: радио- и телевещание, сеть электросвязи, пишет Ura.ru.

