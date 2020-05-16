В МЧС рассказали об опасности чипсов при коронавирусе
В МЧС РФ составили памятку для граждан России, в которой напомнили о том, что коронавирус может передаваться контактно-бытовым путем. В частности, вирус может передаваться при совместном приеме пищи из одной посуды или упаковки с едой, такой как чипсы.
«Например, чипсы, орехи, сухарики и другие снеки», - говорится в сообщении.
Для предотвращения заражаения специалисты рекомендуют использовать антисептики для рук, чтобы иметь возможность обеззаразить пальцы после прикосновения к поверхностям. Кроме того, необходимо использовать бумажные салфетки, чтобы прикрывать рот при кашле или чихании. При этом салфетку необходимо сразу выбросить, а не использовать повторно.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru