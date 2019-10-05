В МЧС рассказали, как защититься от агрессивных собак

Громкие команды в большом количестве помогут обескуражить собаку при нападении, считают специалисты МЧС.

Команды: «Место!», «Сидеть!», «Фу!», «Стоять!» и другие, сказанные подряд громко и уверенно могут ввести животное в растерянность, и заставят собаку отступить.

Для защиты от нападающего животного в качестве подручных средств рекомендуется воспользоваться всем, что есть под рукой, включая палки и камни. При этом следует пятиться от собаки, глядя на нее, максимально громко призывая на помощь.

Если пес не останавливается, спасатели рекомендуют спровоцировать собаку на прыжок, выставив руку, обмотанную плащом или другой одеждой. В момент нападения другой рукой бить животное по болевым точкам: верхней челюсти, носу, языку и паху.

Перекись водорода и вода помогут обработать рану. Рекомендуется также обратиться в ближайший травмпукт, санитарные службы и полицию, где указать точное место нападения животного и, если знаете, его владельца.

Ранее известный актёр, глава попечительского совета фонда помощи животным «Дарящие надежду» Леонид Ярмольник в эфире НСН заявлял о необходимости ускорить принятие закона о защите животных.

