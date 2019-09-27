В МЧС рассказали о наказании за курение на балконе и зажигание свечей
В MЧC прокомментировали принятые российским правительством новые требования о запрете гражданам курить на балконе. В ведомстве пояснили, что требования направлены прежде всего на обеспечение пожарной безопасности.
Речь идет о запрете использования открытого огня на балконах жилых домов. Нельзя, например, курить, зажигать свечи, поджигать петарды, жарить шашлыки и так далее, сообщает РЕН ТВ.
В МЧС уточнили, что к уголовной ответственности будут привлекаться граждане, чьи безответственные действия привели к пожару, пишет Ura.ru.
Новые правила вступят в силу с 1 октября. Согласно новой редакции статьи Административного кодекса о нарушении требований пожарной безопасности, нарушения влекут за собой предупреждения, а также штрафы для физических лиц в размере до 3 тыс. рублей, либо до 5 тыс. рублей, если в результате нарушений правил возник пожар.
Сопредседатель Общероссийского движения «За права курильщиков», магистр игры «Что? Где? Когда?» Александр Друзь в эфире НСН раскритиковал запрет курения на балконе собственной квартиры и другие ограничения для курильщиков.
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