В МЧС рассказали о наказании за курение на балконе и зажигание свечей

В MЧC прокомментировали принятые российским правительством новые требования о запрете гражданам курить на балконе. В ведомстве пояснили, что требования направлены прежде всего на обеспечение пожарной безопасности.

Речь идет о запрете использования открытого огня на балконах жилых домов. Нельзя, например, курить, зажигать свечи, поджигать петарды, жарить шашлыки и так далее, сообщает РЕН ТВ.

В МЧС уточнили, что к уголовной ответственности будут привлекаться граждане, чьи безответственные действия привели к пожару, пишет Ura.ru.

Новые правила вступят в силу с 1 октября. Согласно новой редакции статьи Административного кодекса о нарушении требований пожарной безопасности, нарушения влекут за собой предупреждения, а также штрафы для физических лиц в размере до 3 тыс. рублей, либо до 5 тыс. рублей, если в результате нарушений правил возник пожар.

Сопредседатель Общероссийского движения «За права курильщиков», магистр игры «Что? Где? Когда?» Александр Друзь в эфире НСН раскритиковал запрет курения на балконе собственной квартиры и другие ограничения для курильщиков.

