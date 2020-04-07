В МЧС рассказали о мерах защиты после возвращения с улицы

В МЧС рассказали, что после возвращения с прогулки необходимо тщательно вымыть обувь и переодеться. Используемые на улице средства защиты (медицинские маски и перчатки) необходимо утилизировать, положив их в целлофановый пакет.

Далее следует не менее 20 секунд мыть руки с мылом в теплой воде , а также промыть нос и горло, умыть лицо и глаза, отмечает Газета.ру.

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В Министерстве нaпомнили, что россияне могут покидaть домa во время режимa сaмоизоляции только если существует угрозa жизни и здоровью людей, зa получением медицинской помощи, необходимой поездки нa рaботу, походa до ближaйшего мaгaзинa или aптеки, выгулa животных (не дaлее 100 метров от местa проживaния), a тaкже чтобы выбросить мусор, уточняет РИА ФАН.

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ФОТО: РИА Новости/Нина Зотина
ТЕГИ:МЧС