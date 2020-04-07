В МЧС рассказали о мерах защиты после возвращения с улицы

В МЧС рассказали, что после возвращения с прогулки необходимо тщательно вымыть обувь и переодеться. Используемые на улице средства защиты (медицинские маски и перчатки) необходимо утилизировать, положив их в целлофановый пакет.

Далее следует не менее 20 секунд мыть руки с мылом в теплой воде , а также промыть нос и горло, умыть лицо и глаза, отмечает Газета.ру.