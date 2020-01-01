В МЧС раскрыли секреты безопасной эксплуатации гирлянд

Спасатели советуют обращать внимание на производителя изделий, не приобретать гирлянды неизвестных марок и отказаться от самодельных. Предпочтение, по мнению экспертов МЧС, следует отдавать менее мощным гирляндам из-за меньшего нагрева ламп, а, значит, и меньшему риску возгорания.

Инструктаж детей также необходимо провести: объяснить, что гирлянды не стоит трогать руками, чтобы не получить ожог, отмечает РИА Новости.



