В МЧС раскрыли секреты безопасной эксплуатации гирлянд
Соблюдение простых рекомендаций и обеспечение безопасности при использовании праздничных гирлянд в новогодние праздники позволят не испортить праздник, считают в МЧС России.
Не оставлять включенные гирлянды без присмотра и когда все покидают дом, а также не включать более трех устройств одновременно – основные рекомендации по безопасности, которые дает ведомство.
Спасатели советуют обращать внимание на производителя изделий, не приобретать гирлянды неизвестных марок и отказаться от самодельных. Предпочтение, по мнению экспертов МЧС, следует отдавать менее мощным гирляндам из-за меньшего нагрева ламп, а, значит, и меньшему риску возгорания.
Инструктаж детей также необходимо провести: объяснить, что гирлянды не стоит трогать руками, чтобы не получить ожог, отмечает РИА Новости.
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