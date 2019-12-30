На МКС готовы к встрече Нового года
Экипаж Международной космической станции установил и нарядил новогоднее дерево – ёлку. Об этом сообщили на странице «Роскосмоса» в Facebook. Космонавты и астронавты также подготовили к встрече 2020 года и модули, уточняет RT.
Кроме того, россияне Александр Скворцов и Олег Скрипочка поздравили жителей России с наступающим Новым годом. Космонавты отметили итоги уходящего десятилетия, и уточнили, что «было много поводов гордиться собой, нашими близкими и нашей страной».
«Сотрудничество в космосе - яркий пример такого международного единения. И то, что круг международных партнеров по космосу расширяется, показывает верность выбранного всеми нами пути", - добавил Скрипочка.
Также они уточнили, что на МКС соблюдается традиция собираться всем вместе и говорить теплые слова, желать всего самого наилучшего.
Как передает ТАСС, патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравит с Рождеством российских членов экипажа по телемосту 7 января.
В настоящее время на борту МКС находятся российские космонавты Александр Скворцов и Олег Скрипочка, американские астронавты Джессика Меир, Кристина Кук, Эндрю Морган и итальянский астронавт Лука Пармитано.
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