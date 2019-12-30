На МКС готовы к встрече Нового года

«Сотрудничество в космосе - яркий пример такого международного единения. И то, что круг международных партнеров по космосу расширяется, показывает верность выбранного всеми нами пути", - добавил Скрипочка.

Также они уточнили, что на МКС соблюдается традиция собираться всем вместе и говорить теплые слова, желать всего самого наилучшего.

Как передает ТАСС, патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравит с Рождеством российских членов экипажа по телемосту 7 января.

В настоящее время на борту МКС находятся российские космонавты Александр Скворцов и Олег Скрипочка, американские астронавты Джессика Меир, Кристина Кук, Эндрю Морган и итальянский астронавт Лука Пармитано.







