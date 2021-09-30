В МЧС предупредили о шквалистом ветре на побережье Чукотки

Управление МЧС России по Чукотскому автономному округу предупредило об усилении ветра до 27 м/с в регионе, передает ТАСС.

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Отмечается, что влияние циклона распространится на Анадырь, городские округа Провиденский и Эгвекинот.

По информации Чукотгидромета, в настоящее время в столице Чукотки идет снег, -6 градусов.

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ФОТО: РИА Новости/ Кирилл Каллиников
ТЕГИ:ПогодаМЧС
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