В МЧС предупредили москвичей о сильной жаре
Согласно информации на официальном сайте столичного главка МЧС России, в Москве 11 и 12 июля прогнозируется сильная жара с температурой до плюс 31 градуса.
Спасатели рекомендовали москвичам соблюдать осторожность и избегать перегрева на солнце, носить светлую одежду и головные уборы, а также пить больше воды.
В ведомстве также напомнили о важности соблюдения пожарной безопасности и призвали избегать использования открытого огня.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что в Москве сохраняется очень жаркая погода и городские службы работают в усиленном режиме. На некоторых станциях метро, ж/д вокзалах, причалах электросудов раздают питьевую воду, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru