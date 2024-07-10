В МЧС предупредили москвичей о сильной жаре

Согласно информации на официальном сайте столичного главка МЧС России, в Москве 11 и 12 июля прогнозируется сильная жара с температурой до плюс 31 градуса.

Спасатели рекомендовали москвичам соблюдать осторожность и избегать перегрева на солнце, носить светлую одежду и головные уборы, а также пить больше воды.