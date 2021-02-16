В МЧС предложили разработать реестр частных пансионатов для престарелых

МЧС России предлагает создать реестр частных домов престарелых из-за участившихся пожаров в подобных учреждениях. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства.

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Ведомство ведет совместную работу с Минтрудом. Планируется создать правовой механизм, который позволит частным лицам, создающим дома престарелых в жилых домах, предоставлять подобные услуги законно, с соблюдением необходимых мер безопасности.

Лицензирование позволит создать реестр таких заведений, а также проверить их на предмет противопожарной безопасности. Ранее стало известно, что МЧС России предлгает усилит ответственность за работу домов престарелых в жилых домах.

За 2020 год пожары в нелегальных пансионатах для пожилых людей происходили в Москве и Подмосковье, Башкирии, Тюменской области. Погибли десятки людей.

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ФОТО: Flickr.com\Roman Sivak
ТЕГИ:Пожарная БезопасностьПенсионерыМЧС
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