В МЧС предложили разработать реестр частных пансионатов для престарелых

Ведомство ведет совместную работу с Минтрудом. Планируется создать правовой механизм, который позволит частным лицам, создающим дома престарелых в жилых домах, предоставлять подобные услуги законно, с соблюдением необходимых мер безопасности.

Лицензирование позволит создать реестр таких заведений, а также проверить их на предмет противопожарной безопасности. Ранее стало известно, что МЧС России предлгает усилит ответственность за работу домов престарелых в жилых домах.

За 2020 год пожары в нелегальных пансионатах для пожилых людей происходили в Москве и Подмосковье, Башкирии, Тюменской области. Погибли десятки людей.

