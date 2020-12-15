Трунов подсчитал количество смертельных пожаров за последние годы
Председатель Московского Красного Креста, президент Союза адвокатов России специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
Госдума вводит штрафы для чиновников за оскорбления граждан
Госдума вводит штрафы до 150 тысяч рублей для чиновников за оскорбления граждан. Оскорбления в интернете также приравниваются к публичным.
Игорь Трунов: «Сразу вспоминаются бессмертные слова Евгения Леонова: вежливость – лучшее оружие вора. Мне кажется, это популистское решение, некая борьба за чистоту рядов. Кстати, в раздел госслужащих попадает и корпус депутатов. А это выборы с обязательным переходом на личности, и все, кто проиграл выборы, переходят в категорию простых граждан, поэтому есть шанс потерять остроту предвыборной полемики. Но уже было сказано, что политика – это не место для острых дискуссий», – отметил в разговоре с НСН Игорь Трунов.
После пожара задержали руководителя башкирского частного пансионата
Руководитель башкирского частного пансионата для пожилых задержана после пожара в учреждении, где погибли 11 человек.
Игорь Трунов: «Примечательно, что весь персонал спасся. За пять лет это уже десятый пожар с большим количеством человеческих жертв, и после каждой такой трагедии мы слышим команды о тотальных проверках и уголовных делах. Но через некоторое время снова случаются гибельный пожар, куча повторяющихся нарушений, как и в этот раз. Выясняется, что пансионат эксплуатировался как частный, жилой дом без соответствующей лицензии, в МЧС только сейчас заметили, что в здании не было систем пожаротушения, что дом не входил в реестр поставщиков социальных услуг. И тотальная проверка пансионатов для пожилых снова началась», – сказал он в эфире НСН.
Нотариусы станут предоставлять онлайн-услуги
С 2021 года россияне смогут воспользоваться услугами нотариуса онлайн.
Игорь Трунов: «Монополия и искусственные ограничения в сфере нотариата поддерживают высокие цены на услуги и большие очереди. Онлайн-нотариат немного ослабит эти проблемы. Но мне кажется, нужно разрешить адвокатам после обучающего курса выполнять определенный объем нотариальных функций. Например, предоставление доверенностей, подписей. Опыт совмещения адвокатских и нотариальных обязанностей удачно реализован в Англии и США», – подытожил в интервью НСН Игорь Трунов.
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О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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