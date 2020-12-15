Трунов подсчитал количество смертельных пожаров за последние годы

Председатель Московского Красного Креста, президент Союза адвокатов России специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.

1

Госдума вводит штрафы для чиновников за оскорбления граждан

Госдума вводит штрафы до 150 тысяч рублей для чиновников за оскорбления граждан. Оскорбления в интернете также приравниваются к публичным.

Игорь Трунов: «Сразу вспоминаются бессмертные слова Евгения Леонова: вежливость – лучшее оружие вора. Мне кажется, это популистское решение, некая борьба за чистоту рядов. Кстати, в раздел госслужащих попадает и корпус депутатов. А это выборы с обязательным переходом на личности, и все, кто проиграл выборы, переходят в категорию простых граждан, поэтому есть шанс потерять остроту предвыборной полемики. Но уже было сказано, что политика – это не место для острых дискуссий», – отметил в разговоре с НСН Игорь Трунов.

2

После пожара задержали руководителя башкирского частного пансионата

Руководитель башкирского частного пансионата для пожилых задержана после пожара в учреждении, где погибли 11 человек.

Игорь Трунов: «Примечательно, что весь персонал спасся. За пять лет это уже десятый пожар с большим количеством человеческих жертв, и после каждой такой трагедии мы слышим команды о тотальных проверках и уголовных делах. Но через некоторое время снова случаются гибельный пожар, куча повторяющихся нарушений, как и в этот раз. Выясняется, что пансионат эксплуатировался как частный, жилой дом без соответствующей лицензии, в МЧС только сейчас заметили, что в здании не было систем пожаротушения, что дом не входил в реестр поставщиков социальных услуг. И тотальная проверка пансионатов для пожилых снова началась», – сказал он в эфире НСН.

3

Нотариусы станут предоставлять онлайн-услуги

С 2021 года россияне смогут воспользоваться услугами нотариуса онлайн.

Игорь Трунов: «Монополия и искусственные ограничения в сфере нотариата поддерживают высокие цены на услуги и большие очереди. Онлайн-нотариат немного ослабит эти проблемы. Но мне кажется, нужно разрешить адвокатам после обучающего курса выполнять определенный объем нотариальных функций. Например, предоставление доверенностей, подписей. Опыт совмещения адвокатских и нотариальных обязанностей удачно реализован в Англии и США», – подытожил в интервью НСН Игорь Трунов.

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О проекте

«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.

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ТЕГИ:Авторские НовостиПожарИгорь Трунов
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