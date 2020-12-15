Трунов подсчитал количество смертельных пожаров за последние годы

Игорь Трунов: «Примечательно, что весь персонал спасся. За пять лет это уже десятый пожар с большим количеством человеческих жертв, и после каждой такой трагедии мы слышим команды о тотальных проверках и уголовных делах. Но через некоторое время снова случаются гибельный пожар, куча повторяющихся нарушений, как и в этот раз. Выясняется, что пансионат эксплуатировался как частный, жилой дом без соответствующей лицензии, в МЧС только сейчас заметили, что в здании не было систем пожаротушения, что дом не входил в реестр поставщиков социальных услуг. И тотальная проверка пансионатов для пожилых снова началась», – сказал он в эфире НСН.

