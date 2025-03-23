В МЧС показали, что видит в последние секунды провалившийся под лед человек
23 марта 202515:40
В МЧС показали, что видит в последние секунды провалившийся под лед человек.
Съемка производилась от первого лица. На кадрах видно, что руки тонущего соскальзывают со льдины и он оказывается под водой. Таким образом ведомство напоминает об опасности прогулок по замерзшим водоемам весной, когда лед уже начинает таять.
Там также напомнили, что оптимальная толщина льда для одного человека — 10 см, для двоих — 15 см.
Видеоролик публикует Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru