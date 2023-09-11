«Это бред!»: Корнейчук заявил, что из-за игр телефон загореться не может
Ведущий YouTube-канала Pro Hi-Tech Илья Корнейчук заявил НСН, что загореться в телефоне может старый аккумулятор.
Телефон может загореться из-за производственного брака, но чаще – в случае, когда пользователь своевременно не заменил аккумулятор на новый, рассказал ведущий YouTube-канала Pro Hi-Tech, эксперт по гаджетам Илья Корнейчук в беседе с НСН.
Накануне смартфон школьницы из подмосковного Дмитрова загорелся из-за популярной игры PUBG, сообщает Telegram-канал SHOT. По данным СМИ, семиклассница играла в онлайн-игру во время уроков, однако телефон школьницы не выдержал напряжения и загорелся. Учеников оперативно вывели из кабинета, позже занятия продолжились. Корнейчук объяснил, что из-за игр гаджет загореться точно не может.
«Из-за игр этого быть не может, это бред. Литий – это один из самых активных металлов, он используется для аккумуляторов. Это обеспечивает нашим смартфонам отличную автономность при высочайшей производительности. Все это нужно питать. Мы постоянно хотим, чтобы емкость аккумуляторов росла, чтобы была выше. При нарушении технологического процесса производства, что происходит очень редко, может такое быть, что литий внутри аккумулятора металлизируется, то есть, появляются прям кусочки лития, что приводит к короткому замыканию. Туда попадает кислород, литий вступает в реакцию», - объяснил он.
По словам эксперта, загореться аккумулятор может и в случае физического повреждения, если «дети играют телефоном в футбол». Корнейчук посоветовал следить за состоянием аккумулятора и чаще его менять.
«В таком случае вскрывать аккумулятор нельзя, можно обжечься. Надо сразу бежать в сервис, если мы видим, что аккумулятор у телефона вздулся. Профессионал аккуратно заменит. Самому нельзя таким заниматься. Иногда телефон прекрасно работает много лет, но аккумулятор приходит в негодность. Если люди ходят с такими устройствами, это опасно, ужас какой-то, даже если само устройство хорошо работает. От марки телефона это не зависит. Если ребенок играет рюкзаком в футбол, это тоже может влиять – физическое повреждение корпуса, опять литий вступает в реакцию с кислородом. Должна быть разумная осторожность, до паранойи доходить не надо», - заключил собеседник НСН.
Ранее стало известно, что пауэрбанк взорвался в рюкзаке школьницы из Санкт-Петербурга. Ученица во время перемены подключила свой смартфон к зарядному устройству и бросила в портфель, после чего раздался взрыв. Школу пришлось эвакуировать, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СК не нашел признаков отправления арбузом у умершей москвички
- В Кремле подтвердили официальный визит Ким Чен Ына в Россию
- Песков заявил об экономическом превосходстве Китая над США
- СМИ: Ким Чен Ын отправился на поезде во Владивосток для встречи с Путиным
- Минобороны РФ: Российская система ПВО сбила дрон ВСУ над Белгородской областью
- Первый российский МС-21 полетит в 2023 году
- Опрос показал, что почти 50% молдаван сомневаются в политической линии страны
- Центризбирком начал подготовку к президентской кампании
- Песков: Россия не боится потерять Армению как союзника
- МИД РФ: Более 600 тысяч въездных виз выдано иностранцам за 8 месяцев 2023 года
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru