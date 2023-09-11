«Это бред!»: Корнейчук заявил, что из-за игр телефон загореться не может

Телефон может загореться из-за производственного брака, но чаще – в случае, когда пользователь своевременно не заменил аккумулятор на новый, рассказал ведущий YouTube-канала Pro Hi-Tech, эксперт по гаджетам Илья Корнейчук в беседе с НСН.

Накануне смартфон школьницы из подмосковного Дмитрова загорелся из-за популярной игры PUBG, сообщает Telegram-канал SHOT. По данным СМИ, семиклассница играла в онлайн-игру во время уроков, однако телефон школьницы не выдержал напряжения и загорелся. Учеников оперативно вывели из кабинета, позже занятия продолжились. Корнейчук объяснил, что из-за игр гаджет загореться точно не может.