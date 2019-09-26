В МЧС назвали размеры штрафов за курение на балконах

Как пишет ТАСС, в ведомстве заявили, что за нарушения этих правил предусмотрена административная ответственность по статье «Нарушение требований пожарной безопасности», согласно которой штрафы могут составить до 5 тысяч рублей.

Новые правила противопожарного режима вступают в силу 1 октября текущего года. Инициатором нововведений выступило МЧС.



