В МЧС назвали размеры штрафов за курение на балконах
26 сентября 201920:32
В МЧС прокомментировали новые правила противопожарного режима, которые устанавливают запрет на использование открытого огня на балконах и лоджиях, в том числе на курение.
Как пишет ТАСС, в ведомстве заявили, что за нарушения этих правил предусмотрена административная ответственность по статье «Нарушение требований пожарной безопасности», согласно которой штрафы могут составить до 5 тысяч рублей.
Новые правила противопожарного режима вступают в силу 1 октября текущего года. Инициатором нововведений выступило МЧС.
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