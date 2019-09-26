Теперь на балконах ни шашлык не пожаришь, ни свечу не зажжешь

Утверждены изменения в правила противопожарной безопасности. Они предусматривают, в частности, запрет на использование открытого огня на балконах и лоджиях квартир, гостиниц и общежитий. Изменения в правила приняты по инициативе МЧС, - сообщает ТАСС, поясняя, что теперь по закону запрещено жарить шашлыки, курить и зажигать свечи на балконах и лоджиях. Установлены также новые требования к обеспечению пожарной безопасности медицинских учреждений и кинотеатров. Последние, в частности, будут обязаны перед сеансами информировать зрителей о действиях в случае возгорания. В больницах палаты для детей и тяжелобольных пациентов будут оборудованы на первых этажах. Новые правила противопожарной безопасности вступят в силу с 1 октября.

Нет ни малейших сомнений в том, что все эти меры продиктованы заботой о безопасности жильцов, посетителей кинотеатров, пациентов больниц и так далее. Любой пожарный поделится случаем из собственного профессионального опыта, когда приходилось тушить огонь, возникший из-за брошенного с балкона окурка, который порывом ветра занесло на соседний. А там, например, в старых кухонных шкафах хранились лаки-краски, а то и канистра с бензином. Почему-то россияне в подавляющем большинстве случаев собственноручно лишают балкон или лоджию изначальных рекреационных функций, превращая в хранилище ненужных вещей. Сейчас, особенно в новых домах, это уже не столь распространено, а в жилом фонде предыдущих поколений массовой застройки все так и было. Получается, что мы не умеем распорядиться этим самым балконом по прямому назначению, но непременно хотим, чтобы он был. При этом если кто-то захочет шашлычка и разожжет на балконе мангал, пожарных немедленно вызовут его же соседи.

А вот, например, в столь любимой россиянами Турции многие квартиры в многоэтажках сдаются с балконами, оборудованными по умолчанию печью для приготовления пищи на огне. Открытом огне. И ведь не горят пожарами-то из-за этого. И никто друг на друга пожарных не вызывает. Потому что сегодня сосед кебабы жарит, а завтра ты сам.

Выходит, что граждане той же Турции в состоянии пожарить на балконе шашлык без последствий для себя и окружающих. А граждане России не то, что шашлык пожарить – покурить на балконе не могут, чтобы пожара не случилось. Иначе как объяснить необходимость регулирования этих до банальности нехитрых действий постановлением правительства страны? От осознания этого обстоятельства не должно ли нам быть за самих себя немного стыдно?

