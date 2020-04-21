В МЧС назвали главную причину пожаров в России

Главной причиной пожаров в России являются непотушенные сигареты. Как пишет РИА Новости, об этом заявили директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России Ринат Еникеев.

Кроме того, по его словам, возгорания часто случаются из-за неправильной эксплуатации печного отопления, а также неисправности электрооборудования.

Еникеев подчеркнул, что под последней причиной подразумевается короткое замыкание, перегрузка электропроводов и кабелей, а также большие переходные сопротивления. Глава департамента рассказал, что 45% пожаров в жилых помещениях происходят именно из-за неисправности электроустановочных изделий, подчеркивает Газета.ру.

Сильный ветер раздул очаги тления в Чернобыле: Россия в зоне риска

Напомним, ранее стало известно, что при пожаре в своем доме погиб глава городского поселения Данилов Ярославской области Иван Свечушкин. Об этом пишет Интерфакс, отмечая, что вместе с ним в огне погибла его жена.

В пресс-службе регионального управления СК РФ подчеркнули, что по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности двум и более лицам». Все обстоятельства ЧП, произошедшего в ночь на 17 апреля, устанавливаются, отмечает Свободная пресса.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:МЧС РФПожар
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры