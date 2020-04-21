В МЧС назвали главную причину пожаров в России

Главной причиной пожаров в России являются непотушенные сигареты. Как пишет РИА Новости, об этом заявили директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России Ринат Еникеев.

Кроме того, по его словам, возгорания часто случаются из-за неправильной эксплуатации печного отопления, а также неисправности электрооборудования.

Еникеев подчеркнул, что под последней причиной подразумевается короткое замыкание, перегрузка электропроводов и кабелей, а также большие переходные сопротивления. Глава департамента рассказал, что 45% пожаров в жилых помещениях происходят именно из-за неисправности электроустановочных изделий, подчеркивает Газета.ру.