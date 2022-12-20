Москвичей предупредили о запрете запускать фейерверки в новогоднюю ночь

«Отмечу, что запуск фейерверков в городе у нас разрешается только в определенное время — с 7 до 23 часов. Здесь речь идет уже о законе "О тишине"», — цитирует ТАСС представителя МЧС.

По словам Боброва, при этом столичные власти не планируют запуск высотных фейерверков в праздники.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что новогодние праздники в столице в этом году пройдут без фейерверков и уличных концертов, такой формат поддержали сами горожане в ходе опроса на портале «Активный гражданин».

