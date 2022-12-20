Москвичей предупредили о запрете запускать фейерверки в новогоднюю ночь
Запуск фейерверков в новогоднюю ночь в Москве запрещен после 23:00. Об этом заявил замначальника главного управления МЧС РФ по городу Александр Бобров.
«Отмечу, что запуск фейерверков в городе у нас разрешается только в определенное время — с 7 до 23 часов. Здесь речь идет уже о законе "О тишине"», — цитирует ТАСС представителя МЧС.
По словам Боброва, при этом столичные власти не планируют запуск высотных фейерверков в праздники.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что новогодние праздники в столице в этом году пройдут без фейерверков и уличных концертов, такой формат поддержали сами горожане в ходе опроса на портале «Активный гражданин».
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