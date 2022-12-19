Юрист: россиян могут оштрафовать в новогоднюю ночь

По ее словам, граждане могут оштрафовать за курение и распитие алкогольных напитков на 500-3000 руб. и 1500 руб. соответственно. Кроме того, нельзя запускать фейерверки во дворах без согласования места с управляющей компанией. За это грозит от 500 руб. штрафа до пяти лет лишения свободы в зависимости от последствий запуска.

Эксперт напомнила, что нельзя проводить массовые мероприятия без уведомления властей. В противном случае физлица могут получить штраф в размере 10-20 тыс. рублей, юрлица – до 100 тыс. руб.

Также некоторые региональные законодательства запрещают шуметь в новогоднюю ночь после 3-4 часов утра, или даже после 22 часов.

Перед Новым годом ассортимент шампанского и игристых вин резко увеличивается. Чтобы выбрать качественный напиток, нужно обращать внимание на маркировку бутылки, цену и надписи на этикетках, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

