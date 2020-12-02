В масле «Избенка» Роскачество нашло дрожжи и плесень
Роскачество провело проверку семи торговых марок сливочного масла с жирностью 82,5%. Под экспертизу попали «Простоквашино», «Избенка», «Из Вологды», «Коровка из Кореновки», «Радость вкуса», «Рузское молоко» и «Село Зеленое».
В масле «Избенка» эксперты нашли повышенное превышение содержание дрожжей и плесени. В Роскачестве не исключают, что патогенные микроорганизмы могли появиться не на производстве, а из-за нарушения режима хранения, транспортировки и реализации. Например, если не соблюдался правильный температурный режим. Кроме того, упаковку масла легко нарушить, так как они негерметична, пишут «Известия».
Выяснилось, что все проверяемые товары произведены без добавления растительных жиров. Жирность продукта соответствовала заявленное на упаковке. Масло изготовлено из свежих качественных сливок. Консервантов и красителей не один производитель не добавлял.
Масло всех проверенных марок, кроме «Избенки», соответствовало не только обязательным требованиям законодательства, но и опережающим требованиям стандарта Роскачества. Все эти образцы получили высшую оценку.
Ранее Роскачество пришло к выводу о безопасности как дорогой, так и дешевой водки. Президент Союза производителей алкогольной продукции Игорь Косарев в беседе с НСН объяснил, почему тогда так различаются цены на водку.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru