Довыборы в районах Марьино и Бабушкинский пройдут на участках и онлайн

Работа общественного штаба по контролю и наблюдениями за довыборами в советы муниципальных депутатов стартовала в Москве. Гражданские активисты проследят за тем, как будет проходить голосование в Марьине и Бабушкинском районах. В каждом из них планируется выбрать по два депутата.

Эти выборы станут первыми в Москве, где абсолютно все избиратели смогут проголосовать дистанционно, голосование продлится несколько дней, пишет "Независимая газета".

Венедиктов: Москвичи проголосуют на довыборах очно и онлайн в разные дни

Довыборы в Советы депутатов муниципальных округов Марьино и Бабушкинский формально назначены на 13 сентября, однако по факту они будут длиться несколько дней. Со 2 по 12 сентября можно будет проголосовать на участках, 11 и 12 числа в голосовании примут участие те, ко хочет сделать это онлайн, а 13 сентября избиратели смогут проголосовать на участке или дома.

Всего работать будут 30 избирательных участков.


Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: Табылды Кадырбеков//РИА Новости
ТЕГИ:МоскваВыборы
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры