Довыборы в районах Марьино и Бабушкинский пройдут на участках и онлайн

Работа общественного штаба по контролю и наблюдениями за довыборами в советы муниципальных депутатов стартовала в Москве. Гражданские активисты проследят за тем, как будет проходить голосование в Марьине и Бабушкинском районах. В каждом из них планируется выбрать по два депутата.

Эти выборы станут первыми в Москве, где абсолютно все избиратели смогут проголосовать дистанционно, голосование продлится несколько дней, пишет "Независимая газета".