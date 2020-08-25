Довыборы в районах Марьино и Бабушкинский пройдут на участках и онлайн
Работа общественного штаба по контролю и наблюдениями за довыборами в советы муниципальных депутатов стартовала в Москве. Гражданские активисты проследят за тем, как будет проходить голосование в Марьине и Бабушкинском районах. В каждом из них планируется выбрать по два депутата.
Эти выборы станут первыми в Москве, где абсолютно все избиратели смогут проголосовать дистанционно, голосование продлится несколько дней, пишет "Независимая газета".
Довыборы в Советы депутатов муниципальных округов Марьино и Бабушкинский формально назначены на 13 сентября, однако по факту они будут длиться несколько дней. Со 2 по 12 сентября можно будет проголосовать на участках, 11 и 12 числа в голосовании примут участие те, ко хочет сделать это онлайн, а 13 сентября избиратели смогут проголосовать на участке или дома.
Всего работать будут 30 избирательных участков.
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