В Малом театре рассказали о состоянии Соломина после госпитализации

Художественный руководитель Государственного академического Малого театра Юрий Соломин чувствует себя хорошо после госпитализации с COVID-19. Народный артист СССР сейчас ждёт повторный тест на коронавирус, рассказала директор театра Тамара Михайлова.

Она предположила, что по результатам нового анализа Юрия Мефодьевича могут выписать из стационара. Медики должны взять новую пробу на коронавирус ориентировочно завтра - послезавтра. В любом случае, актёру и режиссёру придётся ещё две недели находиться на домашней изоляции, передает ТАСС.

Как уточнила директор, решение по новому спектаклю «Буратино» в постановке Юрия Соломина пока окончательно не принято. Премьера пока планируется на субботу, 20 февраля. Репетиции не прекращаются, на завтра намечен генеральный прогон, отмечает RT.

Народный артист СССР был госпитализирован 16 февраля. Юрию Соломину 85 лет.

