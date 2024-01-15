В Малом театре началась церемония прощания с Юрием Соломиным

Президент РФ Владимир Путин заявил, что смерть художественного руководителя Малого театра, народного артиста СССР Юрия Соломина – это «тяжёлая, невосполнимая утрата» не только для отечественной культуры, но и для всей страны, сообщает пресс-служба Кремля.

В начале ноября 2023 года Соломин попал в больницу после инсульта. Выписали актера 9 января, а 11 января он скончался в возрасте 88 лет, сообщает «Радиоточка НСН».

