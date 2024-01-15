В Малом театре началась церемония прощания с Юрием Соломиным
В Малом театре началась церемония прощания с народным артистом СССР, худруком театра Юрием Соломиным, передает РИА Новости.
Отмечается, что церемония проходит на исторической сцене театра. После прощания его похоронят на Троекуровском кладбище.
Президент РФ Владимир Путин заявил, что смерть художественного руководителя Малого театра, народного артиста СССР Юрия Соломина – это «тяжёлая, невосполнимая утрата» не только для отечественной культуры, но и для всей страны, сообщает пресс-служба Кремля.
В начале ноября 2023 года Соломин попал в больницу после инсульта. Выписали актера 9 января, а 11 января он скончался в возрасте 88 лет, сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru