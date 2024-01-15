В Малом театре началась церемония прощания с Юрием Соломиным

В Малом театре началась церемония прощания с народным артистом СССР, худруком театра Юрием Соломиным, передает РИА Новости.

Отмечается, что церемония проходит на исторической сцене театра. После прощания его похоронят на Троекуровском кладбище.

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Президент РФ Владимир Путин заявил, что смерть художественного руководителя Малого театра, народного артиста СССР Юрия Соломина – это «тяжёлая, невосполнимая утрата» не только для отечественной культуры, но и для всей страны, сообщает пресс-служба Кремля.

В начале ноября 2023 года Соломин попал в больницу после инсульта. Выписали актера 9 января, а 11 января он скончался в возрасте 88 лет, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Вячеслав Прокофьев
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